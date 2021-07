Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Schwerverkehrskontrolle

Edesheim (ots)

Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr wurde gestern (14.07.2021) auf der Raststätte "Pfälzer Weinstraße West" eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt. Zwei LKW-Fahrer durften nicht weiterfahren, weil deren Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Gegen die beiden Trucker sowie gegen den Verlader und Halter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Erst nach entsprechender Nachsicherung konnten sie ihre Fahrt fortsetzen. In einem Fall musste eine Sicherheitsleistung einbehalten werden, weil der Fahrer keinen inländischen Wohnsitz hatte. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Zusätzlich wurden das Gewerbeaufsichtsamt sowie das Bundesamt für Güterverkehr in Kenntnis gesetzt. Weil bei sieben LKW die technische Ausrüstung jeweils Mängel aufwiesen, mussten Kontrollaufforderung an die Fahrer ausgestellt werden.

