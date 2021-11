Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizeieinsatz wegen ungewöhnlicher Schlafstätte

Freiburg (ots)

Eine besorgte Bürgerin rief am Dienstag, 16.11.2021, gegen 07.35 Uhr, bei der Polizei an und teilte mit, dass im bereitgestellten Sperrmüll in der Gretherstraße / Ecke Flachslandstraße ein Mann zwischen zwei Couchteilen liegen würde. Die Mitteilung der Bürgerin traf zu. Die Polizei weckte einen 40-jährigen Wohnsitzlosen, der über Nacht die Couch als Schlafplatz benutzte und sich hierbei mit einem großen Couchteil zudeckte. Der 40-Jährige war wohlauf und zog weiter.

