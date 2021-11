Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 15.11.2021, zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr, hatten unbekannte Täter eine Haustür im Hinterhof eines Anwesens in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen aufgehebelt und sind in die im Anwesen befindliche Wohnung gelangt. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein Bargeldbestand in derzeit unbekannter Höhe entwendet.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

