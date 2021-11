Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Tonstudios

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten in dem Zeitraum zwischen Freitag, 12.11.2021 und Dienstag, 16.11.2021, in ein Tonstudio auf dem Salzert einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde die Eingangstür angegangen. Die Tür hielt den Versuchen stand. Vielleicht wurden die Unbekannten bei der Tat auch gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

In der Nacht von Montag, 15.11.2021, auf Dienstag, 16.11.2021, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Tonstudio in der Schwarzwaldstraße. Aus dem Studio wurden zwei Lautsprecherboxen und weiteres Musik-Equipment gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 Euro.

