Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht am Kinderspielplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, streifte ein weisser LKW am Donnerstag, 11.11.21, gegen 23.15 Uhr den Zaun eines Spielplatzes an der Ecke Gartenstraße / Kirschenweg in Endingen.

Nach der Kollission entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Beim Unfallverursacher handelt es sich offenbar um einen weißen, größeren LKW mit Kofferaufbau und seitlicher schwarzer (unbekannter) Aufschrift.

Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell