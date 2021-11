Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Sprühlack löst Brandalarm aus

Freiburg (ots)

In einem Wohnheim in der Schwarzwaldstraße wurde am Montag, 15.11.2021 gegen 23.20 Uhr der Brandmeldealarm ausgelöst. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit vier Fahrzeugen und 14 Mann an. Vor Ort konnte kein Brand festgestellt werden. Ein 33 Jahre alter Bewohner führte aber Bastelarbeiten in seiner Küche durch und benutzte dafür Sprühlack. Dieser löste offenbar den Alarm aus. Eine Gefahr hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell