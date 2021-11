Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Muggenbrunn: Spendenkasse an Grillhütte aufgebrochen

Unbekannte brachen das Vorhängeschloss der Spendenkasse an der Grillhütte am Barfußpfad in der Schauinslandstraße auf. Ein kleinerer Bargeldbetrag wurde entwendet. Die Metallspendenkasse war in einem hohlen Baumstamm untergebracht und mit einem angeschraubten Brett gesichert. Der Tatzeitraum lag bereits im letzten Monat, wurde aber erst jetzt der Polizei gemeldet. Der Diebstahl fand zwischen Donnerstag, 28.10.2021 und Samstag, 30.10.2021 statt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen.

