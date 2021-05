Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 10 wurde eine 43-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Die Frau war gegen 07.35 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Nord musste ein vor ihr fahrender 49-jähriger Pkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Die Motorradfahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 43-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

