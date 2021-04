POL-LG: ++ Fahrten unter Drogeneinfluss ++ "Sekundenschlaf" - Auto-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Einschleichdieb erbeutet Bargeld und hebt Geld ab ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Einschleichdieb erbeutet Bargeld und hebt Geld ab

Ein unbekannter Täter betrat am 06.04.21, zwischen 06.50 und 06.55 Uhr, den Personalbereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Am Sande und stahl dort u.a. die Geldbörse einer Marktangestellte. Anschließend suchte der Täter ein Geldinstitut auf und hob mehrere hundert Euro vom Konto der Geschädigten ab. Aus dem Umkleidebereich des Einkaufsmarktes stahl der Täter weiterhin u.a. ein Mobiltelefon. Die entstandenen Schäden belaufen sich insgesamt auf nahezu 2.000 Euro. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 30 Jahre alten, ca. 180 cm großen, athletisch gebauten Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mofa-Dieb flüchtet vor Polizei

Am 06.04.21, gegen 19.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Straße Am Sande ein Jugendlicher auf, der mit einem Mofa unterwegs war und dabei keinen Sturzhelm trug. Dem Jugendlichen gelang es zu flüchten, jedoch fanden die Polizeibeamten kurz daraufhin den Mofa-Roller und stellten fest, dass dieser dem rechtmäßigen Eigentümer erst zuvor gestohlen worden war. Der Roller wurde sichergestellt.

Lüneburg - Scheiben eingeschlagen

Mehrere in einem Schaufenster ausgestellte Taschen wurden zwischen dem 03. und 06.04.21 von unbekannten Tätern aus einem Sportgeschäft in der Straße Am Sande gestohlen. Die Täter schlugen die Scheibe ein und nahmen Taschen im Wert von mehr als 150 Euro mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro durch den Einbruch. In der Straße Auf dem Meere wurden am Dienstag, 06.04.21, zwischen 19.00 und 21.25 Uhr, zwei Fensterscheiben eines Büros beschädigt. Auch in diesem Fall entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz - in Gewahrsam genommen

Ein 38 Jahre alter Mann verstieß am 06.04.21 zum wiederholten Male gegen Corona-Auflagen. Am Dienstag betrat er die Räumlichkeiten eines Lebensmitteldiscounters in der St.-Stephanus-Passage, obwohl er sich in häuslicher Quarantäne befinden sollte. Zudem trug er keine Mund-Nasen-Bedeckung. Um weitere Taten zu verhindern wurde der 38-Jährige bis zur Schließung der Läden in Gewahrsam genommen.

Reinstorf - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am 06.04.21, gegen 20.05 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die B 216 in Richtung Lüneburg. Ca. 200 m hinter dem Reinstorfer Kreuz kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr den parallel verlaufenden Geh-/Radweg, fuhr einen kleinen Abhang hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der BMW-Fahrer aus dem Landkreis Harburg gab an, dass ihm kurz vor dem Unfall ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. In Folge dessen habe er gebremst und war verunfallt. Bei dem entgegenkommenden Pkw könnte es sich um einen silberfarbenen VW Golf gehandelt haben. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Schneegestöber und es war noch reger Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Lüneburg - in Wohnung verprügelt

Ein 40 Jahre alter Mann wurde am Spätnachmittag des 06.04.21 in seiner Wohnung in der Schützenstraße von zwei unbekannten Männern verprügelt. Der 40-Jährige meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei und schilderte, dass zwei unbekannte Männer gegen 17.30 Uhr seine Wohnung betreten hätten. Die Unbekannten hatten offenbar Marihuana kaufen wollen. Als der 40-Jährige angab, dass er keines habe, wurde er von den Männern mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch ein weiterer in der Wohnung befindliche Mann soll geschlagen und verletzt worden sein. Die Täter verwüsteten im Anschluss die Wohnung und flüchteten dann mit einem schwarzen Pkw Mazda. Die Täter wurden als ca. 22 Jahre alt und von vermutlich afghanischer Herkunft beschrieben. Einer der Täter war zwischen 170 und 175 cm groß, dick und mit einer roten Jacke bekleidet. Der andere Täter was schlank, ca. 175 bis 180 groß und trug eine weiße Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen kontrollierte die Polizei am Dienstagmorgen, 06.04.21, den 66 Jahre alten Fahrer eines Opel in der Lüneburger Altstadt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 66-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Kennzeichen am Pkw entstempelt ist. Die Weiterfahrt wurde dem 66-Jährigen untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "Sekundenschlaf" - Auto-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 07.04.21, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel Corsa die K1 von Groß-Heide in Richtung Klein-Heide. Auf halber Strecke kam er vermutlich in Folge Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von geschätzten 2.500 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle von der Feuerwehr abgestreut.

Gartow - Einbruch in Turnhalle

Zwischen dem 01. und 06.04.21 brachen unbekannte Täter in eine Turnhalle in der Straße Am Schützenplatz ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, um in die Turnhalle zu gelangen. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas gestohlen haben, es entstand jedoch Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise nimm die Polizei Gartow, Tel.: 05846/979630, entgegen.

Gartow - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 06.04.21, gegen 17.00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Springstraße den 50 Jahre alten Fahrer eines BMW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem BMW-Fahrer untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch in Bauwagen

Ein unbekannter Täter ist zwischen dem 01 und 06.04.21 in einen Bauwagen eingebrochen, der im Ruth-Pfau-Ring aufgestellt ist. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und stahl lediglich einige Lebensmittel. Durch den Einbruch entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Uelzen - Fahrten unter Drogeneinfluss

Am 06.04.21, gegen 15.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte die 36 Jahre alte Fahrerin eines Ford in der Nordallee. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Ford-Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Bei der Durchsuchung der 36-Jährigen wurde künstlicher Urin aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde der 36-Jährigen untersagt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet. In der Heinrich-Meyerholz-Straße und in der Straße Hauenriede wurden ebenfalls am Dienstagnachmittag die 41 bzw. 27 Jahre alten E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der 41-Jährige stand, wie ein Urintest bestätigte, unter dem Einfluss von Marihuana, der 27-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen und Marihuana. Den beiden E-Scooter-Fahrern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und Verfahren gegen sie eingeleitet.

Uelzen - Uhr gestohlen

Gegen einen 25 Jahre alten Georgier hat die Polizei am Dienstagmittag ein Strafverfahren eingeleitet. Der 25-Jährige war in einem Einkaufsmarkt in der Fischerhofstraße beim Diebstahl einer Uhr beobachtet worden. Der Tatverdächtige war vom Tatort mit einem Pkw geflüchtet, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen worden. Im Pkw saßen noch zwei weitere Georgier im Alter von 26 und 31 Jahren. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut (Tabakwaren) aus einem weiteren Einkaufsmarkt aufgefunden und zusammen mit der Uhr sichergestellt. Gegen das Trio wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet.

