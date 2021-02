Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus am Bautzener Bahnhof

Bautzen (ots)

Unbekannte Täter haben am 25. Februar 2021 das Bedienteil des Fahrgastaufzuges am Bahnsteig des Bahnhofes in Bautzen abgerissen. Die Bundespolizei entdeckte den nur noch an den Stromkabeln hängenden Metallkasten um 20:50 Uhr. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollte jemand Hinweise zu Tat und Tätern geben können, dann bitte sich an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach wenden: 03586 / 76020.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell