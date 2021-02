Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verlorenes Aufbruchswerkzeug kann bei der Polizei abgeholt werden

Zittau (ots)

Welcher mutmaßliche Dieb vermisst seine "Spezialwerkzeuge"?

Ein aufmerksamer Bürger fand am 25. Februar 2021 in einer Kleingartenanlage nahe des Zittauer Grenzüberganges in der Friedensstraße einen herrenlosen Rucksack und übergab ihn gegen 15:05 Uhr einer an der Grenze postierenden Bundespolizeistreife. Die Beamten fanden darin allerlei Werkzeug und 15 Schlüssel, wovon drei zu verschiedenen PKW gehören. Sie bedankten sich bei dem Bürger und stellten den Rucksack sicher.

Sollte jemand seine Aufbruchswerkzeuge wiedererkennen, kann er sich sehr gerne bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell