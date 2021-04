Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vermisster G. Müller wohlbehalten aufgefunden ++

Lüneburg (ots)

Wie von hier berichtet, haben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste seit Dienstagnachmittag im Lüneburger Stadtgebiet nach dem 80-jährigen G. Müller gesucht. Herr Müller wurde am Mittwochmorgen, 07.04.21, wohlbehalten angetroffen. Auf der Suche nach einer Toilette hatte sich der Senior in die Personaltoilette eines Geschäftes begeben, war dort zunächst zusammengebrochen und hatte dort letztendlich die Nacht verbracht. Herr Müller wurde er heute Morgen erschöpft aber ansprechbar angetroffen. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum Lüneburg.

Die Polizei dankt ausdrücklich allen Einsatzkräften die bei der Suche halfen, sowie den Bürgern und Bürgerinnen, die nach dem Vermissten Ausschau gehalten bzw. Hinweise gegeben haben.

