Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Dattelner bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, verletzten sich zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall auf der Ahsener Straße. Eine 18-jährige Dattelnerin fuhr mit ihrem Auto die Ahsener Straße in Richtung Ahsen und bog dann auf den Kloster Weg ab. Zeitgleich war ein 22-jähriger Autofahrer aus Datteln in gleicher Richtung unterwegs. In Höhe des Klosterner Wegs überholte der Dattelner die 18-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro.

