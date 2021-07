Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Opferstock in Kirche angegangen

Heiden (ots)

An einer Spendenbox haben sich Unbekannte am Mittwoch in der St.-Georg-Kirche in Heiden zu schaffen gemacht. Der oder die Täter hebelten eine Abdeckplatte aus Wand, gelangten aber nicht an Beute. Die Tat geschah zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr. Zeugen beobachteten im fraglichen Zeitraum auf dem Rathausplatz einen jungen Mann, der sich auffällig verhielt. Er war circa 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit einem Mountainbike unterwegs. Ob die beschriebene Person im Zusammenhang mit der genannten Tat steht, ist noch nicht geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

