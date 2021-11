Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: versuchter Einbruch in Apotheke

Freiburg (ots)

Am Wochenende, im Zeitraum zwischen Samstag, 13.11.2021 und Montag 15.11.2021, versuchten Unbekannte in eine Apotheke in der Freiburger Straße einzubrechen. Mittels eines unbekannten Werkzeuges wurde versucht die Eingangstür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Die Unbekannten gelangten nicht in die Apotheke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

