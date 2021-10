Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht - Polizei Varel sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 3:00 Uhr und 3:42 Uhr, kollidierte ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug mit einem Laternenmast an der Bockhorner Straße/Wilhelmshavener Straße in Varel. Hierdurch wurde der Mast aus der Verankerung gerissen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter 04451 923-0 beim Polizeikommissariat Varel zu melden.

