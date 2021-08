Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Für mehr Sicherheit auf der L1 - Polizei geht gegen Raser-Szene vor

Duisburg (ots)

Die Polizei ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21. August) gemeinsam mit der Stadt Duisburg gegen die Raser-, Poser- und Daterszene vorgegangen. Auf der L1 zwischen der August-Thyssen-Straße und der Autobahnausfahrt Marxloh nahmen die Beamten unter anderem Geschwindigkeits- und Steuersünder, aber auch Autotuner ins Visier.

Die Ordnungshüter hielten insgesamt 100 Autos an und nahmen sie genauer unter die Lupe; bei neun davon war verbotenerweise baulich etwas verändert worden. Insgesamt erhoben die Polizisten 239 Verwarngelder, schrieben 19 Ordnungswidrigkeiten- und zwei Strafanzeigen, zum Beispiel wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße erhielt ein Mercedes-Fahrer ein Blitzerfoto, als er gegen 21:05 Uhr mit 115 km/h bei erlaubten 50 an der Kontrollstelle vorbeiraste. Ihn erwarten jetzt 480 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Mitarbeiter der Stadt Duisburg machten zusätzlich fünf Schuldner aus, die in der Vergangenheit ihre Schulden bei der Stadt nicht bezahlt hatten. So auch die Insassen eines Fahrzeuges, die nach Hause laufen mussten. Die Einsatzkräfte pfändeten hier einen Mercedes Benz C 220.

Die Polizei wird auch weiterhin rund um die L1 kontrollieren, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen und die Anwohner vor Lärm zu schützen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell