Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Auf der Felge gefahren - Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Duisburg (ots)

Mit einer Fahrt auf der Felge machte am Donnerstagabend (19. August, gegen 23:40 Uhr) ein Mercedes mit niederländischen Kennzeichen die Polizei auf sich aufmerksam. Zunächst versuchte der Autofahrer auf der Weseler Straße offenbar vor der Polizei zu flüchten: Er ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr über eine rote Ampel. Den Polizisten gelang es aber, den 20-Jährigen einige hundert Meter weiter zu stellen: Er gab an, am Tag zuvor Marihuana geraucht zu haben. Auch ein Drogenschnelltest vor Ort verlief positiv, sodass die Polizei den 20-Jährigen für eine Blutprobe mit zur Wache nahm. Der Fahrer muss sich jetzt wegen des Fahrens unter Drogenfluss mit einer Anzeige auseinandersetzen.

