Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in der Kirche

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Katholische Kirche St. Josef in der Waidstraße. Hierbei überstiegen der oder die Täter die Umzäunung und zerstörten ein Fenster zum Altarraum. In der Kirche hatten es die Einbrecher offensichtlich auf den Opferstock abgesehen. Dieser war verschoben worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter nichts. Sie ließen neben den Beschädigungen und einem umgeworfenen Taufständer, ihr benutztes Werkzeug zurück. Die Kriminalpolizei sicherte am Dienstag Spuren, ein Spezialhund kam zum Einsatz. Bislang gibt es noch keine Täterhinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

