Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin zu Fall gebracht

Nordhausen (ots)

Am Montag, gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 78-jährige Radfahrerin die Hesseröder Straße. Vor dem Kreisverkehr musste die Seniorin verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender 62-jähriger Mann in seinem VW T6 touchierte die Radlerin leicht, als diese wieder losfuhr. Die Frau stürzte und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

