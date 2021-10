Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Angriff auf Frau gesucht

Grabe (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einem körperlichen Angriff auf eine Frau am Sonntag, 17. Oktober. Die 44-jährige Frau joggte auf einem Feldweg zwischen Bollstedt und Grabe, welcher auf den Unstrut-Werra-Radweg mündet. Gegen 14.30 Uhr näherte sich ihr ein Radfahrer und attackierte die Frau körperlich. Die Frau wehrte sich, bis der Mann von ihr abließ und mit seinem Rad davonfuhr. Die Frau blieb unverletzt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zum Radfahrer, geben. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und ca. 1,75 m bis 1,80 m groß. Sein äußeres Erscheinungsbild wirkte ungepflegt, sein Gesicht war unrasiert. Der Mann trug zur Tatzeit schwarze Trainingskleidung mit weißer Aufschrift an den Beinen und ein Basecap. Wem ist ein Radfahrer bekannt, der den Feldweg häufig befährt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510.

