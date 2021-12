POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Unfall nach riskantem Überholmanöver

Am 09.12.2021, gg. 17:20 Uhr überholte ein PKW aus Ri. Rasdorf kommend einen anderen und beachtete dabei den Gegenverkehr nicht. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden PKW zu verhindern, musste ein 19-jähriger aus Hünfeld seinen PKW Audi durch eine Vollbremsung stark abbremsen und auf den Seitenstreifen ausweichen. Ein hinter ihm fahrender 22-jähriger ebenfalls aus Hünfeld stammender PKW-Fahrer konnte ein Auffahren nicht mehr vermeiden. Beide Fzg. wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000.-EUR Der überholende PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen des VW Caddy abgelesen werden. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Tel.-Nr. 06652/96580

Unfall im Gegenverkehr

Ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Burghaun befuhr am 09.12.202, gg. 18:32 Uhr die K 12 aus Ri. Hünfeld-Dammersbach in Ri. Petersberg-Steinhaus. Auf einem Gefällstück kam ihm ein 54-jähriger Fahrer eines Daimler entgegen. Beim aneinander Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß der Spiegel. Der Ford-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fzg., durchfuhr einen Flutgraben und kam neben einem Baum zum Stehen. An beiden Fzg. und an Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von 8700.-EUR. Da bei dem Fahrer des Ford Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

