POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L844/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Zwei Lkw haben sich am Donnerstag (21.10.21) auf der L844 an den Außenspiegeln touchiert. Passiert ist das gegen 7.50 Uhr in einem Kurvenbereich. Ein Unfallbeteiligter fuhr weiter. Der Fahrer saß in einem orangefarbenen Lkw und war in Richtung Nottuln unterwegs. Die Polizei in Dülmen bittet den unbekannten Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

