POL-OH: Versuchter Wohnungseinbruch - Versuchter Einbruch in Baustellencontainer - Brand eines Einfamilienhauses - Pkw aufgebrochen

Versuchter Wohnungseinbruch

Neuhof - Unbekannte versuchten am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 9 Uhr, die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße im Ortsteil Giesel aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Baustellencontainer

Neuhof - Eine Baustelle in der Straße "Am Stockgraben" im Ortsteil Dorfborn wurde am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 9 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln und Flexen versuchten die Einbrecher unbefugt in einen dortigen Baustellencontainer zu gelangen. Dies gelang glücklicherweise nicht, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Einfamilienhauses

Fulda - Am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 11:15 Uhr, kam es in der Merkurstraße im Ortsteil Haimbach zu einem Brand in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus.

Die Feuerwehr hatte das Feuer glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnte den Brand ablöschen, bevor er auf andere Gebäude übergreifen konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Osthessen Tel. 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Pkw aufgebrochen

Neuhof - In der Nacht auf Donnerstag (09.12.) brachen Unbekannte in der Hattenhofer Straße einen schwarzen VW Golf auf. Das Auto stand im Hof eines Einfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter Telefon 06655/9688-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin

- Kraftfahrzeuge nach dem Abstellen zu verschließen und - keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

