Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Rotenburg (ots)

Rotenburg- Zur Unfallzeit am 10.12.21, 00.47 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Morschen die L 3226 aus Richtung Rotenburg-Schwarzenhasel kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Ein Reh lief von links nach rechts über die Fahrbahn. Der Fahrer wich dem Tier aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Gesamtschaden ca. 15.000,-- Euro. Verletzt wurde niemand.

Rotenburg- Am 09.12.21, 18.41 Uhr, befuhr eine Alheimer Pkw-Fahrerin mit ihrem VW-Polo die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe des sog. Wäldchens kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke. Von dort schleuderte sie über die Fahrbahn und kam im linken Straßengraben zum Stehen. Gesamtschaden ca. 4.400,-- Euro. Verletzt wurde niemand.

Alheim-Baumbach- Eine Alheimerin befuhr mit ihrem VW-Kombi am 09.12.21, 09.40 Uhr, die Braacher Straße aus Richtung Alheim Niederellenbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Im Bereich der Braacher Straße fuhr sie vermutlich infolge von Unachtsamkeit gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw-Nissan aus Bad Nauheim, der durch den Aufprall nach vorn auf den davor geparkten Pkw-Skoda aus Rotenburg geschoben wurde. Weiterhin wurde der Pkw aus Bad Nauheim durch den Aufprall nach rechts gegen einen abgemeldeten Pkw geschleudert, welcher auf einem Grundstück geparkt war. Gesamtschaden ca. 12.000,-- Euro. Verletzt wurde niemand.

