Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: (Folgemeldung:) Verkehrsbeeinträchtigungen nach Auffahrunfall - Eine Person verletzt + Motorroller gestohlen + Polizei sucht Fahrradeigentümer + Chevrolet zerkratzt + Benzin abgepumpt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 27.10.2021

+++

(Folgemeldung:) Verkehrsbeeinträchtigungen nach Auffahrunfall - Eine Person verletzt

Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Bad Nauheim kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall, in dessen Rahmen eine Person schwer verletzt wurde. Es kam in Fahrtrichtung Norden (Kassel) zu zeitweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Erst gegen 17.20 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.

Nach bisherigem Kenntnisstand war gegen 14.45 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Renault Masters auf dem rechten von drei Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit auf einen staubedingt vor ihm haltenden Sattelzug aufgefahren. Dabei erlitt der Renault-Fahrer schwere Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus der völlig deformierten Fahrerkabine befreit hatte, brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Sowohl das verunfallte Fahrzeug wie auch der Sattelauflieger wurden im Rahmen der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach aktuellen Schätzungen etwa 50.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 mit der mittelhessischen Polizeiautobahnstation in Verbindung zu setzen.

+++

Karben: Motorroller gestohlen I

Bereits am Dienstag letzter Woche verschwand aus der Kleingartenanlage nahe des Mühlweges im Ortsteil Rendel ein roter Motorroller von Explorer, an welchem das Versicherungskennzeichen "AIA-490" angebracht war. Zwischen 16 und 17 Uhr muss ein bislang Unbekannter das vor einem Grundstück abgestellte Kleinkraftrad trotz verriegelten Lenkradschlosses entwendet haben. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 0101/5460-0.

+++

Friedberg: Motorroller gestohlen II

Einen schwarzen Motorroller von Aprilia entwendeten Unbekannte im Verlaufe des vergangenen Montags (25.10.2021, 7.30 Uhr bis 17.20 Uhr) am Bahnhofsplatz in Bruchenbrücken. An diesem waren das Versicherungskennzeichen "297-KFK" angebracht. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Polizei sucht Fahrradeigentümer

Mitte Oktober stellte die Polizei am Friedberger Bahnhof ein herrenloses, schwarzes Damenfahrrad von Atlanta, Modell "Street Light" sicher. Wem das Bike gehört, steht bislang nicht fest. Die rechtmäßige Eigentümerin oder der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+Hinweis für die Redaktionen: Das beigefügte Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad+

+++

Bad Nauheim: Chevrolet zerkratzt

Auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarktes im Wilhelm-Jost-Ring zerkratze ein Unbekannter am Dienstagnachmittag (13.15 Uhr bis 13.28 Uhr) einen geparkten Chevorlet Spark. Das hellblaue Auto wies tiefe Kratzer an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Niddatal: Benzin abgepumpt

Treibstoff aus den Tanks zweier Baustellenfahrzeuge pumpten Diebe zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Dienstagmittag (12.25 Uhr) ab. Die bislang Unbekannten flüchteten mit etwa 150 Litern Benzin. Zuvor waren die verschlossenen Kraftstoffbehälter gewaltsam geöffnet worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

