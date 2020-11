Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung - Diebesbande in Neubrandenburg festgenommen

NeubrandenburgNeubrandenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag (08.11.2020) hat die zuständige Richterin am Amtsgericht Neubrandenburg gegen den 37-Jährigen einen Haftbefehl erlassen. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige wurde gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung aus der Haft entlassen.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell