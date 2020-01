Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf: "Siegen: Raubdelikt in D´dorf Düsseltal -80-Jähriger überfallen -Wertvolle Rolex entwendet- Polizei fahndet nach schwarzem Hyundai und sucht Zeugen" -#polsiwi

Düsseldorf / Siegen (ots)

Raubdelikt in Düsseldorf-Düsseltal - Zeugen gesucht

Dienstag, 14. Januar 2020, 10.15 Uhr

Nach dem Raub einer wertvollen Rolex gestern Morgen in Düsseltal fahnden die Spezialisten des Raubkommissariats nach einer Frau, einem Mann und einem schwarzen Hyundai mit Kennzeichen aus SI- (Siegen-Wittgenstein). Der 80-jährige Geschädigte blieb unverletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hielt sich der 80-jährige Düsseldorfer an seinem Pkw in der Einfahrt seines Hauses an der Freytagstraße auf. Plötzlich wurde er von einer unbekannten Täterin in gebrochenem Deutsch angesprochen. Während des Gespräches kam sie ihm sehr nahe. Der Geschädigte drückte die Frau mit einem Arm von sich, um die Distanz zu wahren. Die Frau ergriff jedoch in theatralischer Weise seinen Arm und bettelte um Arbeit. Erst nachdem die Täterin sich von dem Geschädigten entfernt hatte, bemerkte der 80-Jährige, dass sich seine Armbanduhr, Marke Rolex, nicht mehr an seinem Handgelenk befand. Die Täterin stieg schnell in einen schwarzen Hyundai, wahrscheinlich mit dem Kennzeichen SI-PO ???. Das Fahrzeug fuhr schnell aus einer Parklücke auf der gegenüberliegenden Seite heran. Der Geschädigte wollte das Fahrzeug stoppen, dabei fuhr ihm der Fahrzeugführer mit dem Reifen über einen Fuß und flüchtete in Richtung Graf-Recke-Straße. Der 80-Jährige blieb unverletzt. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen des Fachkommissariats dauern an.

Täterbeschreibung: Die Frau war etwa 23-25 Jahre alt, hatte eine korpulente/kräftige Körperstatur, dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine eng anliegende blaue Jogginghose. Nach Angaben des Geschädigten hatte sie ein süd-osteuropäisches Aussehen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

