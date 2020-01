Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brennende Müllcontainer beschädigen Schulgebäude

Karlsruhe (ots)

Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei ein Brand an einem Schulgebäude in der Kurt-Schuhmacher-Straße gemeldet. Dort setzten bislang unbekannte Täter zunächst zwei Müllcontainer in Brand. Da sich die Container direkt an der Gebäudefassade befanden, drohte das Feuer auf das Gebäude überzugreifen. Dies konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe verhindert werde. Mehrere Fenster gingen zu Bruch und durch die Rauchentwicklung wurde das Schulgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Über beschädigtes Inventar ist derzeit nichts bekannt.

Die Feuerwehr schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 bis 25.000 Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe.

