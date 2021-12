Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Mittwoch, den 08.12.2021 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr parkte ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen PKW ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, Höhe "Unter der Steigel 17". Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den PKW in der genannten Tatzeit und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Kemmler, POK 10.12.2021

i.A. Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell