Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bebra (ots)

Am Donnerstag den 09.12.21 gg. 16.36 h fuhr ein 33-jähriger aus Bebra mit seinem Kleinkraftrad/Roller auf der B 83 von Bebra in Richtung Lispenhausen. Er kam von der Brückenbaustelle und hielt ordnungsgemäß an der Abzweigung der Bedarfsumleitung. Gleichzeitig kam ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bedarfsumleitung von der B 27 und bog nach links zum Gewerbegebiet ab. Hierbei streifte er mit der vorderen linken Seite den wartenden Rollerfahrer, sodass die Kunststoffverkleidung des Rollers beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer fuhr mit seinem weißen VW-Transporter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 150 EUR. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation Rotenburg 06623/9370.

PHK Hahn

Hersfeld-Rotenburg, Polizeistation Rotenburg

i.A. Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell