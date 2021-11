Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Scheibe eingeworfen und eingebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Freitag, 5.11.2021, zwischen 20.00 Uhr und 20.10 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten in ein Wohnhaus an der Straße Bauenrott in Beelen. Der oder die Täter stahlen Bargeld und Schmuck sowie ein Handy. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell