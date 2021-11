Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Einbruch in Praxisräume

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 4.11.2021, gegen 21.47 Uhr in eine Arztpraxis an der Warendorfer Straße in Westkirchen ein und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell