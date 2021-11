Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Anfahrenden Pkw ausgewichen und gegen Verkehrsschild gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.11.2021 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer ohne zu blinken gegen 17.40 Uhr vom Fahrbahnrand der B 475 an. Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Warendorfer Straße in Richtung Ennigerloh und wollte an dem hellen Pkw vorbeifahren. Um einen Unfall zu verhindern, wich die Oelderin mit ihrem Auto aus und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Unfall. An dem Pkw der Oelderin entstand erheblicher Sachschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer des hellen Pkws nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell