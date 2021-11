Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeuge gab Hinweis auf Unfallverursacherin

Warendorf (ots)

Am Freitagvormittag (5.11.2021) beobachtete ein Oelder eine Verkehrsunfallflucht auf der Poststraße in Oelde und konnte Angaben zu der Verursacherin machen. Die 77-Jährige fuhr an einem geparkten Pkw vorbei und striff diesen, wobei ein Sachschaden an der vorderen linken Seite entstand. Allerdings kümmerte sich die Oelderin trotz Nachschau nicht weiter darum. Die Beamten suchten die Halterin auf und stellten ihren Führerschein sicher.

