Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Grauen Kia beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Freitag, 5.11.2021, zwischen 11.20 Uhr und 11.45 Uhr gegen einen grauen Kia, der auf dem Carl-Haver-Platz in Oelde stand. Der Besitzer hatte das Auto dort kurz abgestellt und stellte bei seiner Rückkehr den Schaden an der linken Seite fest. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

