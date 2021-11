Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Polizeieinsatz nach Körperverletzung an der Vorhelmer Straße

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag (06.11.2021) auf Sonntag (07.11.2021) gab es gegen Mitternacht einen polizeilichen Einsatz an der Vorhelmer Straße in Beckum. Nach ersten Erkenntnissen kam es an der Römerkampfbahn, im Rahmen einer Party, zu einer Körperverletzung. Dabei verletzte sich ein 22-jähriger Mann aus Kamen.

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und löste die Veranstaltung in der Folge auf. Als Konsequenz fertigen die eingesetzten Polizeibeamten eine Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen der Körperverletzung.

