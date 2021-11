Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - 6 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6. November 2021, um 17.30 Uhr, ereignete sich in Ahlen auf der Beckumer Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 38-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Pkw die Beckumer Straße aus Ahlen kommend in Richtung Beckum. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Pkw-Führerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß sie frontal mit dem Pkw eines 44-jährigen aus Ahlen zusammen. Die 38-jährige schleuderte mit ihrem PKW anschließend in den Graben. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt, vier leicht und zwei schwer. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Beckumer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell