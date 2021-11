Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Samstagnacht (06.11.2021, 00.00 Uhr bis 06.30 Uhr) Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Landhagen in Beelen. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume. Über die Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

