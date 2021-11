Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Walstedde. Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6. November 2021, um 14.30 Uhr, ereignete sich in Walstedde auf der B 63, im Bereich Herrenstein, ein Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Ein 17-jähriger Mann aus Werne befuhr mit seinem Krad die B 63 von Hamm kommend in Richtung Walstedde. Nachdem der junge Mann zwei Pkw überholt hatte, touchierte er beim Wiedereinscheren eine Verkehrsinsel und kam zu Fall. Hierbei wurde der Kradfahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B 63 für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell