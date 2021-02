Polizei Düsseldorf

POL-D: Mit falschen 20'ern bezahlt! - Nächtliche Tour mit Fahrdienst endet für 38-Jährigen vor dem Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 4. Februar 2021, 23.10 Uhr bis Freitag, 5. Februar 2021, 0.45 Uhr

Nach einer nächtlichen Tour mit einem Fahrdienstvermittler steht ein 38-Jähriger heute vor dem Haftrichter. Er hatte als Fahrgast versucht mit gefälschten 20-Euro-Scheinen zu bezahlen. Der Fahrer erkannte den versuchten Betrug und informierte die Polizei. Am Rather Kreuzweg klickten dann die Handfesseln.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatte der 38-Jährige zunächst eine Fahrt von Düsseldorf nach Oberhausen gebucht. Dort angekommen zeigte er sich spendabel und gab an, dass der Fahrer den Fahrpreis großzügig aufrunden könne. Er bezahlte die Tour mit vier gefälschten 20-Euro-Scheinen. Der 35-jährige Fahrer zeigte sich skeptisch und erkannte die übergebenen Scheine als gefälscht. Damit konfrontiert, drohte ihm der 38-Jährige und gab an, dass er nach Düsseldorf zurück wolle. Dort werde er ihm echtes Geld geben. Geschickt gelang es dem Fahrer auf dem Weg nach Düsseldorf unbemerkt die Polizei zu informieren. In Düsseldorf am Rather Kreuzweg angekommen, konnte der 38-Jährige noch im Auto festgenommen werden. Bei dem wohnungslosen Türken wurden zusätzlich geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann hat erhebliche polizeiliche Vorerkenntnisse und wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell