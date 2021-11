Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Weitere Einbrüche in Wohnhäuser

Warendorf (ots)

Die Polizei nahm am Wochenende zwei weitere Einbrüche in Beelen auf.

Unbekannte stahlen am Freitag, 5.11.2021 zwischen 18.00 Uhr und 18.20 Uhr aus einem Zweifamilienhaus an der Gartenstraße Geld und ein Schmuckkästchen. Offensichtlich gelangten der oder die Täter durch eine nur zugezogene Terassentür in das Haus.

Am Samstag, 6.11.2021 stellte ein Hausbewohner gegen 1.05 Uhr einen Einbruch in sein Einfamilienhaus an der Straße Bleiche fest. Der oder die Täter schlugen zwischen 22.00 und 1.05 Uhr die Scheibe einer Terassentür ein und konnten diese öffnen. In Anwesenheit der schlafenden Bewohner stahlen der oder die Unbekannten Geld, Uhren, Schmuck und ein Handy.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

