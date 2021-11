Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Reifensätze gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag, 5.11.2021 stahlen unbekannte Personen an der Beckumer Straße in Ahlen von mehreren Autos die Reifensätze. Die angegangenen Pkw wurde auf Pflastersteine gebockt, so dass die Fahrzeuge dazu noch beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

