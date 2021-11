Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an PKW/Bushalteschild abgesägt

Iserlohn (Letmathe) (ots)

Am Sonntagabend zwischen 21:00 und 23.00 Uhr zerstachen unbekannte vier Reifen eines an der Bergstraße parkenden VW Golf mit einem spitzen Gegenstand. Es liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor.

Im Bereich des Busbahnhofs an der Bahnhofstraße in Letmathe sägten ebenfalls am Sonntagabend zwischen 23:00 und 23:20 Uhr unbekannte Täter ein Haltestellenschild einer Bushaltestelle ab. Das Schild lag bei Eintreffen der Beamten parallel zur Fahrbahn auf dem Gehweg.

Hinweise zu den beiden Taten unter 02374-5029-0 telefonisch an die Polizeiwache Letmathe. (schl)

