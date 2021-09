Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb flüchtet aus Schuhgeschäft - Zeugenaufruf der Polizei

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am frühen Donnerstagabend (16.09., 17.10 Uhr) über einen Ladendieb informiert, der aus einem Schuhgeschäft am Feldhüserweg flüchtete und mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon fuhr.

Zuvor alarmierte das Warenkontrollsystem am Ausgang des Geschäfts eine Mitarbeiterin, als der bis dahin unbekannte junge Mann hinausging. Den Angaben nach lief die Zeugin dem Dieb hinterher und versuchte ihn an der Flucht zu hindern. Nachdem sich der Unbekannte losriss und auf seinem Fahrrad flüchten konnte, stürzte die Mitarbeiterin und verletzte sich dabei. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die 50-Jährige in der Folge zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Ladendieb konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 16 - 17 Jahre alt mit einem südländischen Aussehen und kurzen dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einer schwarz/ grauen Jeans, einem schwarzen Pullover sowie schwarzen Stoffschuhen. Zudem hatte der Dieb einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

