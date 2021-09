Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch Am Bühlbusch - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - An der Straße Am Bühlbusch gelangten bislang unbekannte Täter am Donnerstag (16.09.) in der Zeit von 11.50 Uhr bis 15.50 Uhr gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür zur Wohnung auf und durchwühlten anschließend die gesamten Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden neben Bargeld und Schmuck auch ein Ölgemälde sowie Dekoraktionsgegenstände aus der Wohnung gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

