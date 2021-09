Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-Jähriger Dieb in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagmorgen (16.09.) meldete sich eine Dame von der Eichenallee aus und machte Angaben zu einem Geldbörsendiebstahl aus ihrem Auto. Versehentlich sei der Wagen in der Nacht nicht abgeschlossen gewesen. Als sie am Morgen zu ihrem Auto kam, bemerkte sie den Diebstahl. Die Geldbörse wurde wenige Zeit später durch einen ehrlichen Zeugen gefunden. EC-Karten und Bargeld fehlten. Unmittelbar davor meldete sich ebenfalls ein Geschädigter vom Brockweg. Auch aus seinem Pkw wurden EC-Karten entwendet. Das Etui mit den Karten konnte der Geschädigte in der Nähe auffinden. Den Personalausweis des Geschädigten fanden Polizisten wenige Zeit zusammen mit den EC-Karten der Geschädigten von der Eichenallee bei einem Mann am Möllenbrockweg auf. Aufmerksame Zeugen waren auf den herumstreuenden Mann aufmerksam geworden. Neben dem Diebesgut und Betäubungsmitteln hatte der Mann noch weitere Gegenstände in seinen Taschen, welche ihm nicht zugeordnet werden konnten. Alles wurde sichergestellt.

Da der Mann ohne festen Wohnsitz ist in der Nacht zuvor im Bereich Rheda-Wiedenbrück ebenfalls aufgefallen. An der Straße Am Hagenkamp durchsuchte er einen Pkw, welchen er ohne Diebesgut verließ. Bei einem weiteren Versuch Wertsachen aus einem Auto zu stehlen, wurde er am Mondweg auf frischer Tat ertappt.

Am Donnerstag stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen den wohnungslosen 23-Jährigen. Ein Richter erließ daraufhin noch am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell