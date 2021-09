Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Friseursalon an der Isselhorster Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwochabend (15.09., 21.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (16.07., 07.10 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Isselhorster Straße eingebrochen. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch eine Tür in das Geschäft ein. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld. Zeugen nahmen gegen 24.00 Uhr einen lauten Knall aus der Richtung des Salons wahr. Möglicherweise handelte es sich dabei um den konkreten Tatzeitpunkt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

