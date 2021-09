Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung am ZOB - 37-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen meldeten der Polizei Gütersloh am Mittwochabend (15.09., 21.10 Uhr) eine Auseinandersetzung am ZOB. Den Angaben nach gerieten zwei Männer in einen Disput. Einer der beiden flüchtete sich in einen nahen Imbiss am ZOB, nachdem sein Kontrahent ein Messer vorhielt, damit drohte und Geld forderte. Den Zeugen im Imbiss gelang es die beiden Streitenden zu trennen und die Polizei zu verständigen.

Der bis dahin unbekannte Mann mit dem Messer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte in der Folge aufgrund einer guten Beschreibung durch die eingesetzten Polizeikräfte im Bereich der Straße Blessenstätte festgestellt und kontrolliert werden. Da sich der 37-jährige Mann aus Gütersloh nach wie vor aggressiv verhielt, nahmen die Beamten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der 37-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

