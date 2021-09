Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbrüche an der Berliner Straße und an der Dieselstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht auf Mittwoch (14.09., 16.30 Uhr - 15.09., 06.30 Uhr) sind bislang unbekannte Personen in eine Firma an der Berliner Straße eingebrochen.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in die Verkaufsräume der Firma. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Entwendet wurde durch die Unbekannten ein Tresor samt Bargeld.

Zudem gelangten Unbekannte in der Nacht in Büroräume einer Holzfabrik an der Dieselstraße. Nachdem eine Fensterscheibe eingeschlagen worden ist, wurden in den Innenräumen Schränke durchsucht. Angaben zur Beute aus den Innenräumen konnten noch nicht getätigt werden. Aus einem abgestellten LKW auf dem Außengelände wurde im selben Tatzeitraum Dieselkraftstoff abgezapft.

In derselben Nacht hat es einen weiteren Einbruch in der Umgebung gegeben. Ob Tatzusammenhänge bestehen ist Gegenstand der Ermittlungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5021120

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

